Mazda перекрыла дорогу пожарной машине перед перекрестком

В Черкассах водитель легковушки не пропускал пожарный автомобиль, который ехал на вызов.

Соответствующее видео появилось на странице "Вартові Еспресо" в Facebook его автором является черкасский спасатель Дмитрий Дробышев.

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Инцидент произошел утром в понедельник на перекрестке улицы Черновола и бульвара Шевченко. Mazda перекрыла дорогу пожарной машине перед перекрестком: несмотря на просьбу в громкоговоритель прижаться к правой стороне дороги, водитель спасателей не пропустил.

В полиции напомнили, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в 510 гривень. Привлекли ли к ней нарушителя на видео - пока неизвестно.

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Автор: УНИАН