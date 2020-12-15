Главную елку Львова зажгут традиционно 18 декабря, накануне Дня святого Николая.

В центре Львова перед Оперным театром установили главную елку города.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Елку высотой более 18 метров привезли во Львов из Дрогобычского лесничества.

Уже сегодня, 15 декабря, елку начнут украшать в стиле предыдущих лет. Официально иллюминацию зажгут традиционно 18 декабря, накануне Дня святого Николая.

"Поскольку предыдущие 2 года наша елка была признана лучшей в Украине, мы оставляем прошлогоднюю иллюминацию, которую мы и покупали из расчета на то, что она будет использоваться много лет. Засвечивать ее мы будем традиционно 18 декабря, однако в этом году это будет происходить не так массово. Из-за карантинных ограничений количество людей на мероприятии будет ограничено, однако все желающие смогут пересмотреть действо онлайн в 18:00", - рассказала директор департамента развития ЛГС Наталья Бунда.

Также она отметила, что 24 декабря на площади Рынок установят рождественскую шопку с участием этно-группы KYRBASY, а 6 января будут выносить Дидуха.

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В новогоднюю ночь никаких мероприятий не планируется, чтобы не создавать большого скопления людей.

Новый год и Рождество во Львове

Ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что празднование Рождества и Нового года во Львове будет не таким, как всегда. "Никоим образом мы не будем поддерживать действия, которые будут собирать большое количество людей. Даже рождественская ярмарка будет реформирована. Будет много локаций, где будет стоять по 2-3 небольших домика", - сказал Садовый.

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Автор: Александр Топчий