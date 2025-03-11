С 1 января Николай Калашник был временно исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

Кабинет министров согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Согласовано назначение Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", - отметил он.

Николай Калашник - что о нем известно

Калашник родился 22 мая 1990 года в г. Киев. В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. С 2017 по 2020 годы он занимал должность руководителя аппарата Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации. 2020-2024 - первый заместитель председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации. С 13 декабря 2024 года - первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

Видео дня

С 1 января 2025 года был временно исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

Смена руководства Киевской ОГА

Как сообщал УНИАН, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской областных государственных администраций.

В частности, был уволен Руслан Кравченко с должности председателя Киевской ОГА согласно поданному им заявлению, и Филипп Пронин с должности председателя Полтавской ОГА согласно поданному им заявлению.

Зеленский назначил Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации своим указом от 10 апреля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: