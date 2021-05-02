В Киеве несколько девушек зашли в церковь и начали задувать свечи и курить.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Сейчас".
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Как сообщается, инцидент произошел в церкви Рождества Христова на Подоле.
"Девушки зашли в церковь Рождества Христова, что на Подоле, начали задувать там свечи, пить алкоголь и курить электронные сигареты. И всем этим поделились в соцсетях",- говорится в сообщении.
Отметим, что пользователи осудили подобное поведение девушек: "Я не особо верующий, но подобное поведение низко", "Адекватные люди себя так не ведут", "Ничего святого".
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