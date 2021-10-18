Жена сына покойного мэра Харькова похвасталась отдыхом в РФ и неудачно пошутила об украинцах.

Невестка покойного городского головы Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова оскандалилась украинофобским анекдотом про бандеровцев. За это она уже получила от украинцев бойкот товаров своего бренда Yaro.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал активист Сергей Стерненко.

Все началось несколько дней назад, когда Привалова похвасталась в Instagram фото из Москвы. Она и ее муж позировали возле Кремля. В комментариях невестку и сына Кернеса назвали "сепарами". Однако Привалова решила не оправдываться из-за путешествия в столицу страны-агрессора. Вместо этого она написала украинофобский анекдот о бандеровцах.

"Невестка Кернеса, сестра нардепа из "Слуги народа" Казака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским "анекдотом". А еще Юля является владелицей ТМ Yaro, под которой продают разную веганскую еду. Печенье у Юли покупает и перепродает Сильпо и Идеалист, например... Призываю их отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они ценят свою репутацию и уважают Украину", - написал Стерненко, возмущенный поступком бизнесвумен.

Читайте такжеСтало известно, кто выкупил резиденцию Кернеса в Харькове: опубликовано ее фотоУкраинцы бурно отреагировали на анекдот от Приваловой. В сообществе "Катарсис" впоследствии сообщили, что невестка Кернеса быстро закрыла свою страницу в Instagram, потому что она получила много хейта.

Сегодня, 18 октября, Стерненко сообщил, что от товаров бренда Приваловой отказалась компания Rozetka. Теперь на сайте интернет-магазина не продаются сладости и печенье Yaro.

"Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров было удалено, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит пометка "нет в продаже". Это единственное правильное решение, которое может быть в такой ситуации", - написал активист.

Стерненко отметил, что Привалова так и не извинилась за свой анекдот, потому бойкот ее бренда - единственный правильный вариант ответа на такой позорный поступок. Сільпо, Glovo, "Алло" и ряд других компаний также должны отказаться от товаров Yaro, считает активист.

Через несколько часов после этого на странице Yaro в Instagram наконец появилось сообщение на тему скандала. В тексте, кроме "сухих" извинений, отмечается, что идея компании "с самого первого дня ее основания была сугубо украинской".

Ранее УНИАН уже сообщал, что киевские школьники потроллили учительницу-"ватницу" песней о Бандере.

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Автор: Полина Кузенко