Мужчина слезно просил у пострадавшей прощения за инцидент.

Девушка экс-руководителя САП Назара Холодницкого Юлия Бойко рассказала о своем самочувствии после ДТП во Львове.

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Как сообщает «Страна», девушку уже выписали из больницы. Она сутки находилась под присмотром докторов.

"Переломов у меня нет. Только синяки и ссадины. Чувствую себя относительно хорошо. Выписали обезболивающие препараты", - рассказала Юлия журналистам. Доктора рекомендовали ей побыть дома неделю.

По словам Юлии, к ней в больницу приходил водитель сбившей ее маршрутки.

"Он извинялся, слезно просил прощения. Ему 58 лет и полтора года до пенсии. Оставлять его без водительских прав было бы не по-человечески, так как это его основная работа. В показаниях я написала, что претензий не имею. Все мы люди, со всеми может такое случится. И я уверена, что закон бумеранга работает, где-то мне вернется хорошее, тем более в тот день был такой большой церковный праздник (Рождество Прсевятой Богородицы - Ред.)", - добавила девушка.

ДТП с невестой Холодницкого

Накануне сообщалось, что во Львове на пешеходном переходе маршрутка сбила невесту экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого – Юлию Бойко.

По данным «Varta 1», маршрутный автобус №45 на улице Дорошенко во Львове «зацепил зеркалом» девушку, которая переходила дорогу и не обратила внимание на транспортное средство. Девушка значительных повреждений не получила. «Скорая» увезла ее на осмотр в больницу.

По информации СМИ, врачи диагностировали у девушки, в частности, ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки и мягких тканей лба.

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Автор: Дмитрий Захаров