Евгений Комаровский отметил, что с точки зрения прав человека, людей нельзя заставить вакцинироваться.

Всех учителей в Украине нужно вакцинировать от коронавируса. Педагогам необходимо объяснить, зачем это надо, и тогда возражения исчезнут.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

"Считаю ли я, что учителя должны быть вакцинированы? Конечно, да. Если бы это зависело от меня, я бы постарался максимально работать с этим контингентом людей. Работа с возражениями – это ключ любого дискуссионного вопроса", - заявил Комаровский.

По его словам, ответы на все возражения можно собрать в 15 пунктов и, если кто-то хочет услышать правду, то он услышит ее. При этом он указал, что людей нельзя заставить вакцинироваться.

Читайте такжеВ МОН объяснили, какие учебные заведения могут не соблюдать условие вакцинации 80% персонала"Есть календарь вакцинации, в нем перечень обязательных прививок для детей. Дети, не имеющие вакцинации, могут быть не допущены к общеобразовательной школе. Не хочешь – платишь из своего кармана за школу, где не привиты. А у учителя нет выбора, у госслужащего нет выбора" – подытожил доктор.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Автор: Анастасия Горбачева