Среди журналистов жертв и раненых нет.

Немецкие журналисты издания Bild попали под обстрел российских оккупантов на выезде из Лисичанска - они обстреляли их автомобиль.

Об этом сообщил журналист Пол Ронцхаймер

"Мы только что попали под обстрел на выходе из Лисичанска, который почти окружен. Слава Богу, Гиоргос, Вадим и я не пострадали, в машине разбилось только одно стекло", – говорится в сообщении журналиста.

"Россияне активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска", – добавил журналист.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные приближаются к Лисичанску, город под обстрелами. В частности, оккупанты обстреливают город из артиллерии, танков и авиации.

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