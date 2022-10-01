Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России.

96 украинцам, которых удалось освободить из российского плена, выплатили по 100 тыс. грн.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Мининтеграции.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило 9,6 млн грн украинцам, которых освободили из российского плена. Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Из 96 бывших пленных, получивших денежную помощь, 57 удалось освободить уже после полномасштабного вторжения РФ. Все они получили по 100 тыс. грн.

"Указанная помощь будет оказываться и другим гражданам Украины, которых освободили из плена", - уточнили в министерстве.

В Мининтеграции уточнили, что Кабмин поддержал инициативу министерства перераспределить почти 47 млн грн, предусмотренных государственным бюджетом на 2022 год министерству, для обеспечения выплат освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.

Крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ

21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины. 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Украина отдала 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали Украину. Удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Еленовке.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вас также могут заинтересовать новости: