Всеукраинский интернет-аукцион UAction.club запустил новый ивент “Недели призов”. С 26.05.2021 по 20.06.2021 каждый желающий сможет зайти на сайт аукциона и побороться за право приобрести различные гаджеты по минимальной цене. Представители инновационного стартапа обещают выставить для розыгрыша широкий ассортимент товаров. Недели призов будут максимально насыщенными. Организаторы планируют ежедневно разыгрывать недорогие гаджеты, а в конце каждой недели проводить розыгрыш дорогого лота, например MacBook.

В UAction рассказали, зачем они решили организовать такой ивент. По словам организаторов, с помощью “Недели призов” они планируют привлечь еще больше внимания аудитории к их интернет-аукциону. Платформа появилась в Украине сравнительно недавно, поэтому многие пользователи еще относятся к ней с опаской. Дело в том, что данный аукцион работает не по совсем стандартной схеме. Так, в обычных аукционах победителем становится участник, который предложил за определенный лот самую большую цену. А на аукционе UAction все точно наоборот – здесь побеждает участник, который предложил за товар наименьшую уникальную цену. Любой человек может купить смартфон, ноутбук, камеру или приставку от 10 гривен.

Суть организации ивента “Недели призов” от UAction.club – провести розыгрышь большого количества популярных товаров, от недорогой электроники до топовых гаджетов, реальная цена которых стартует от $30 до $3000. Принять участие в ивенте может абсолютно любой человек. Для этого ему необходимо зайти на сайт интернет-аукциона, купить тикет и предложить свою цену за определенный товар. Выигрышным станет предложение с наименьшей уникальной ценой. Тикет – это билет, который дает право участнику предлагать свою цену за товар. За 1 тикет можно предложить стоимость за лот 1 раз. Стоимость тикета составляет 20 грн.

Что будет происходить

Организаторы ивента хотят ежедневно разыгрывать по 2-3 товара, чтобы показать всем, как работает интернет-аукцион, и убедить потенциальных участников в его честности и прозрачности. Представители аукциона UAction также пригласят к сотрудничеству украинских блогеров, которые будут рассказывать об ивенте своим подписчикам в социальных сетях. Коллаборации планируют проводить на платформах Instagram и TikTok.

Принять участие в розыгрыше “Недели призов” можно уже сейчас. Перейдите на сайт интернет-аукциона UAction.club, выберите товар из списка и предложите за него ту цену, которая по вашему мнению станет выигрышной. В конце каждого дня на платформе аукциона будут объявлены победители. 20 июня, в день закрытия масштабного ивента, планируется розыгрыш финального товара. Пока представители аукциона держат в секрете, какой гаджет станет завершающим лотом ивента.

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Автор: Григорий Бондарь