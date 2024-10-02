Можно ли не идти по повестке в военкомат и как могут наказать, если нет оснований для неявки.

В Украине до 9 ноября 2024 года продлено военное положение и продолжается общая мобилизация - военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают вручать повестки и призывать на службу в армию. После того, как был принят новый закон о мобилизации, изменились и меры наказания для тех, кто не является в ТЦК и СП по повестке. Рассказываем, в каких случаях можно не явиться по повестке в военкомат и какие будут применять санкции для уклонистов в октябре 2024 года.

Можно ли не идти по повестке в военкомат - на каких основаниях можно не явиться

Военнообязанный, получивший повестку, должен явиться в ТЦК и СП в указанное время. Но есть несколько причин, которые могут считаться уважительными для неявки в ТЦК в установленный срок - они указаны в пункте 23 Постановления Кабмина Украины №3633-IX "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период":

болезнь военнообязанного;

смерть близких родственников, в том числе родственников жены или мужа;

из-за военных действий и их последствий;

если имеет место стихийное бедствие.

Все эти обстоятельства нужно подтвердить документально - например, с помощью справки или официального акта от уполномоченного учреждения.

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О том, что военнообязанный не может явиться по повестке по одной из указанных причин, он должен уведомить ТЦК в течение 3 дней - начиная от даты и времени, которые указаны в повестке. Но потом в течение 7 календарных дней все же нужно явиться в ТЦК.

Неявка в ТЦК без уважительных причин - в каких случаях и как могут наказать

Если уважительных причин, перечисленных выше, для неявки по повестке нет, то в этом случае к уклонистам будут применять наказания.

Сначала согласно со статьей 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" руководитель ТЦК и СП будет обращаться к правоохранительным органам (полицию), чтобы они объявили человека в розыск. В случае, если полиция не находит и не задерживает разыскиваемого, то его могут ограничить в управлении транспортным средством и оштрафовать.

По словам адвокатов Евгения Камышева и Руслана Мельника, наказание за неявку по повестке в ТЦК и СП регулируются ст. 210 и ст. 210-1 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП), а также ст. 336 Уголовного Кодекса.

Согласно КУоАП предусмотрены такие санкции в особый период (он длится с 17 марта 2014 года):

за нарушение правил воинского учета - могут наложить штраф от 17 000 грн до 25 500 грн (от 1 тысячи до 1,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан);

за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации - полагается штраф от 17 000 грн до 25 500 грн для граждан (1-1,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов) и от 34 000 грн до 59 500 грн для должностных лиц (2-3,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов).

Если человек не просто нарушает законодательство, а сознательно уклоняется от мобилизации, то в этом случае на него могут завести уголовное дело - это 3-5 лет лишения свободы.

Важно: оштрафовать за неявку в военкомат по повестке не имеют права, если сотрудники ТЦК и СП могут найти данные о человеке в госреестрах или в Резерв+.

Напомним, что сейчас уже могут присылать повестки по почте, а не давать лично в руки под подпись, как было раньше. То есть, если военнообязанному повестку не вручили лично или его не было в этот момент по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку.

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