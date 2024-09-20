Если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку.

"Укрпочта" начала рассылать военнообязанным повестки, которые были сгенерированы в электронном реестре. С 17 сентября их прислали уже по меньшей мере 6000.

Адвокат Тамила Алексик рассказала "ТСН", что генерировали повестки, скорее всего, используя данные из открытых реестров и действия, к которым у Минобороны есть доступ.

"Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные - потому что информация о них есть в ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные надо искать, путем генерирования информации в "Дії", где многие зарегистрировались, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц", - рассказывает юрист.

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Многие до сих пор считают, что повестку должны вручить под личную подпись в руки, но эти времена все прошли. Порядок их вручения прописан в правительственном постановлении, в которое внесли немало изменений.

"И из этого документа, меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток - если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", - объясняет Алексик.

По ее словам, надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

получение почтового отправления с подтверждением этого факта;

отказ получить почтовое отправление с соответствующей отметкой;

проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

"Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и вручать письма с повестками военнообязанным или стучать к ним в дверь. Также вряд ли - это будут сообщения на телефон, потому что для этого нужно иметь имеющиеся контакты всех призывников от 18 до 60 лет. Поэтому думаю, что это будет соответствующая процедура, предусмотренная "Укрпочтой" - уведомление о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти", - заключает Алексик.

Мобилизация в Украине

В августе 2024 года стало известно, что украинцам начали присылать повестки по почте. Кроме того, Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток.

Народный депутат Игорь Фрис предупредил, что в случае неправильного оформления повесток у военнообязанных могут возникнуть большие проблемы.

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