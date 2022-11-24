После выступления на сцене "Голоса страны" ей часто задавали вопрос о переходе в культурную сферу.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, которая известна многим под псевдонимом "Пташка", рассказала о своих впечатлениях после выступления в финале шоу "Голос країни". Девушка рассказала, что это стало для нее очень эмоциональным событием. В своем Instagram-блоге Екатерина ответила, видит ли себя после этого в шоу-бизнесе:

"Так было эмоционально. По-разному эмоционально. Встретились разные люди и я в очередной раз убедилась, что мое место не на сцене. Просто сейчас это один из методов борьбы. Но не мое. Особенно шоу-бизнес. Хоть были настоящие и понимающие люди, но их 20%".

Что известно о "Пташке"

Девушка родом из Тернопольской области. Девушка получала образование в Тернопольском профессиональном колледже имени Соломии Крушельницкой на певческом отделении. Девушка пишет музыку и стихи.

Весной 2021 года Екатерина прошла медицинские курсы и решила вступить в ряды ВСУ. В этом году попала в плен вместе с другими защитниками "Азовстали". В сентябре "Пташку" вернули домой - попасть в Украину ей удалось во время обмена пленными.

Напомним, Пташка из "Азовстали" довела до слез фото погибшего на войне любимого.

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