Пара проводит свой первый отпуск вместе в Турции.

Украинская модель Анастасия Зинченко, известная как «Настя из Уханя», поделилась впечатлениями о романтическом путешествии с возлюбленным – главой Госмиграционной службы Максимом Соколюком, которого она увела из семьи.

Читайте такжеЕще шестеро украинцев захотели эвакуироваться из охваченного коронавирусом КитаяНовые фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На данный момент пара находится в Стамбуле.

По словам Насти, в Турции введен строгий масочный режим, который достаточно сложно соблюдать.

«Сложно особенно днем, очень жарко и душно, уровень влажности здесь большой, и через пару минут ощущение, что дышать нечем, приходиться останавливаться, чтобы отдышаться. Во многих ресторанах не продают кальян (из-за правил карантина). В общем здесь классно, есть туристы, все соблюдают правила, несмотря на то, что есть некоторые сложности», – отметила она.

История «Насти из Уханя»

Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса «застряла» в китайском Ухане. Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, - следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.

Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман. Влюбленные уже помолвлены.

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Автор: Катерина Шварц