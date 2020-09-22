Пара проводит отпуск в Турции. На этот раз они покатались на лошадях.

Украинская модель Анастасия Зинченко, которая прославилась после того, как не захотела покидать Ухань без собаки, а затем разбила семью главы Госмиграционной службы Максима Соколюка, показала снимки с их совместного отдыха.

Как сообщал УНИАН ранее, пара отправилась на отдых в Турцию.

Девушка продолжает активно делиться с сетью снимками с новым возлюбленным. На этот раз она показала катание на лошадях.

"Наша прекрасная прогулка на лошадях среди скал и в долине Каппадокия", - написала Зинченко.

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История "Насти из Уханя"

Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса «застряла» в китайском Ухане. Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, - следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.

Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман. Влюбленные уже помолвлены.

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Автор: Екатерина Лиманская