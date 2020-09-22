Украинская модель Анастасия Зинченко, которая прославилась после того, как не захотела покидать Ухань без собаки, а затем разбила семью главы Госмиграционной службы Максима Соколюка, показала снимки с их совместного отдыха.
Как сообщал УНИАН ранее, пара отправилась на отдых в Турцию.
Девушка продолжает активно делиться с сетью снимками с новым возлюбленным. На этот раз она показала катание на лошадях.
"Наша прекрасная прогулка на лошадях среди скал и в долине Каппадокия", - написала Зинченко.
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История "Насти из Уханя"
- Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса «застряла» в китайском Ухане. Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, - следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.
- Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман. Влюбленные уже помолвлены.
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