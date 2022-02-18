Музыкант отметил, что россияне вынуждены терпеть эту власть.

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич эмоционально высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной.

На своей странице в Facebook Макаревич отметил, что россияне вынуждены терпеть эту власть.

"И вот что я не могу понять - как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?" - не может понять музыкант.

Далее артист косвенно вспомнил оппозиционера Навального, который сейчас содержится в российской колонии.

"Человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах - уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно - нормально, терпим. Нравится?" - продолжил Макаревич.

"...И сам терплю. С колоссальным трудом", - заключил музыкант.

Под публикацией звезды собралось больше 15 тысяч лайков и около тысячи комментариев. Интернет-пользователи поддержали Макаревича, согласившись с его рассуждениями о безвыходности и желании изменить положение в стране.

Стоит отметить, что Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных ей СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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