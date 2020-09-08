Согласно действующему законодательству полицейский не может отстранить от управления автомобилем водителя с признаками наркотического опьянения без выводов медэкспертизы, на что уходит несколько суток.

В полиции признают, что вынуждены допускать к управлению автомобильным транспортом лиц, которые могут употреблять наркотики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Он заявил, что вопрос освидетельствования водителей на состояние наркотического опьянения является проблемой, поскольку из-за особенностей законодательства полицейские не могут провести тест на наличие наркотических веществ в организме водителя прямо на месте остановки автомобиля.

«Это действительно проблемный вопрос, ведь он связан с процедурами медицинского характера. Освидетельствование на состояние наркотического опьянения в отличие на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения нельзя пройти на месте остановки. Согласно нормам законодательства, освидетельствование на наркотическое опьянение проводится исключительно в учреждениях здравоохранения. И эта процедура действительно требует времени для получения результата. И сутки - это еще очень быстро. Иногда это и три, и десять суток мы ждем результат. С другой стороны, пока нет результатов, мы не можем констатировать, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Поэтому протокол полицейский составляет только получив результаты экспертизы», - сказал он.

Также он добавил, что за рубежом у полицейских есть мобильные устройства, которые дают возможность на месте проверить водителя на состояние наркотического опьянения.

«Но эти приборы очень дорогостоящие, и чтобы ввести их у нас, нужно менять законодательство, получить согласования с Министерством здравоохранения», - добавил Белошицкий.

В ответ на вопрос, означает ли это, что и в дальнейшем полицейские будут допускать к управлению автомобилем водителей с признаками наркотического опьянения, Белошицкий сказал, что, если «полицейские видят признаки опьянения, это является основанием для проведения освидетельствования».

«Если это освидетельствование на алкоголь, то оно проводится на месте. А если наркотическое опьянение - только в учреждении здравоохранения. Действительно бывают такие ситуации, когда признаки наркотического опьянения лабораторно не подтверждаются», - отметил он.

Также Белошицкий заметил, что водителя могут задержать на несколько часов для проведения освидетельствования на наркотическое опьянение.

«Водитель управляет автомобилем - средством повышенной опасности. А то, что тратится время водителя, то, к сожалению, мы ограничены медицинскими учреждениями, которые нам определяет Министерство здравоохранения», - сказал он.

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Украинцев больше всего беспокоят распространения и употребления наркотиков и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Таковы обнародованные во время онлайн-конференции данные общенационального социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В ближайшее время Министерство внутренних дел планирует представить на рассмотрение в Верховную Раду ряд изменений в законы Украины относительно формирования наркополитики.

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Автор: Дмитрий Хилюк