Коррупцию называют серьезной проблемой лишь 25% респондентов.

Украинцев больше всего беспокоят распространение и употребление наркотиков и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы обнародованные во время онлайн-конференции данные общенационального социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Какие преступления больше всего беспокоят украинцев

Согласно данным опроса, больше всего украинцев беспокоят такие явления, как распространение и употребление наркотиков - 40%, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - 38%, хулиганство - 37%, коррупция должностных лиц различных органов власти - 25%, ограбления помещений - 25%, кражи в общественных местах и мошенничество - по 21%.

В то же время 21% респондентов считают, что правоохранительные органы более или менее справляются с хулиганством, а 16% - что с нетрезвыми водителями.

В то же время треть опрошенных считают, что правоохранители не справляются с решением ни одной проблемы.

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцев за последний год потеряли чувство безопасности

Относительно наркопреступности, то 40% респондентов считают ее серьезной проблемой, и только 8% отмечают работу правоохранителей по пресечению таких преступлений.

Коррупцию называют важной проблемой 25% опрошенных украинцев, и только 4% считают, что правоохранители борются с ней.

Наиболее обеспокоены распространением и употреблением наркотиков жители юга и востока Украины - 59% и 54% соответственно.

Как проводился опрос

Общенациональное исследование было проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк