Адвокаты готовы присоединиться к решению проблем / фото hcac.court.gov.ua

Национальная ассоциация адвокатов Украины предложила Высшему антикоррупционному суду составить план мероприятий по институционному сотрудничеству, которое среди прочего будет предусматривать обеспечение соблюдения правил этического поведения судьями ВАКСу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

Председатель Комитета по вопросам верховенства права НААУ Марина Ставнийчук во время круглого стола «Актуальные вызовы в деятельности Высшего антикоррупционного суда» отметила, что НААУ настроена на конструктивное институциональное сотрудничество с ВАКС, ведь адвокатское сообщество осознает общую ответственность за качество правосудия и защиту прав человека в Украине.

Вместе с тем 50-тысячная адвокатская общественность чрезвычайно обеспокоена вопросами конституционной легитимности создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине, обвинительным уклоном в течение первого года деятельности ВАКСу и нарушением правил этического поведения судей ВАКСу и правоохранителей по отношению к адвокатам.

Марина Ставнийчук отметила, что быстрое и некачественное принятие антикоррупционного законодательства уже привело к тому, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника председателем Национального антикоррупционного бюро. Также на рассмотрении КС находится представление о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

«Пока что будем надеяться на то, что КСУ сможет обеспечить тонкий баланс реперных точек в соблюдении демократических стандартов в сфере прав человека. Но уже сегодня очевидны тенденции, которые дают основания адвокатскому сообществу серьезно волноваться относительно тенденций работы, в том числе, в работе ВАКС», - отметила она.

По словам Марины Ставнийчук, ВАКС довольно часто легитимизирует неконституционную деятельность НАБУ. «Мы бы хотели, чтобы та ситуация, когда половина адвокатов Киева уже побывали на допросах в НАБУ, что подрывает реальное доверие к адвокатской деятельности и не дает возможности свободно выбирать защитника, а адвокатам – независимо работать, была взята под особый контроль ВАКС», - выразила надежду Марина Ставнийчук.

Также вопросы с точки зрения этики вызывает практика отождествления адвоката с клиентом, создание предпосылок по устранению адвоката от оказания правовой помощи клиента и искусственное сужение в процессуальных механизмах деятельности стороны защиты.

Марина Ставнийчук напомнила, что Совет адвокатов Украины в последних решениях и обращениях к международным институтам привлекал внимание ко всем этим нарушениям и неприятным моментам в этике отношений.

«И мы здесь, на круглом столе, для того, чтобы предложить ВАКС составить план мероприятий по институционному сотрудничеству. В частности, введение практики распространения профессиональной этики между ВАКС и адвокатским сообществом, обеспечение конституционных принципов и основ правосудия на основе верховенства права и вопросы конституционной легитимности антикоррупционной системы. И это принципиальный вопрос, а не маленькая проблема», - подчеркнула она.

Адвокатское сообщество готово присоединиться к решению проблем единства судебной практики с целью обеспечения верховенства права в Украине.

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Автор: УНИАН