Адвокатское сообщество обеспокоено вопросами конституционной легитимности создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Национальная ассоциация адвокатов Украины предложила Высшему антикоррупционному суду составить план мероприятий по институционному сотрудничеству, которое среди прочего будет предусматривать обеспечение соблюдения правил этического поведения судьями ВАКСу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

Председатель Комитета по вопросам верховенства права НААУ Марина Ставнийчук во время круглого стола «Актуальные вызовы в деятельности Высшего антикоррупционного суда» отметила, что НААУ настроена на конструктивное институциональное сотрудничество с ВАКС, ведь адвокатское сообщество осознает общую ответственность за качество правосудия и защиту прав человека в Украине.

Вместе с тем 50-тысячная адвокатская общественность чрезвычайно обеспокоена вопросами конституционной легитимности создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине, обвинительным уклоном в течение первого года деятельности ВАКСу и нарушением правил этического поведения судей ВАКСу и правоохранителей по отношению к адвокатам.

Марина Ставнийчук отметила, что быстрое и некачественное принятие антикоррупционного законодательства уже привело к тому, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника председателем Национального антикоррупционного бюро. Также на рассмотрении КС находится представление о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

«Пока что будем надеяться на то, что КСУ сможет обеспечить тонкий баланс реперных точек в соблюдении демократических стандартов в сфере прав человека. Но уже сегодня очевидны тенденции, которые дают основания адвокатскому сообществу серьезно волноваться относительно тенденций работы, в том числе, в работе ВАКС», - отметила она.

По словам Марины Ставнийчук, ВАКС довольно часто легитимизирует неконституционную деятельность НАБУ. «Мы бы хотели, чтобы та ситуация, когда половина адвокатов Киева уже побывали на допросах в НАБУ, что подрывает реальное доверие к адвокатской деятельности и не дает возможности свободно выбирать защитника, а адвокатам – независимо работать, была взята под особый контроль ВАКС», - выразила надежду Марина Ставнийчук.

Также вопросы с точки зрения этики вызывает практика отождествления адвоката с клиентом, создание предпосылок по устранению адвоката от оказания правовой помощи клиента и искусственное сужение в процессуальных механизмах деятельности стороны защиты.

Марина Ставнийчук напомнила, что Совет адвокатов Украины в последних решениях и обращениях к международным институтам привлекал внимание ко всем этим нарушениям и неприятным моментам в этике отношений.

«И мы здесь, на круглом столе, для того, чтобы предложить ВАКС составить план мероприятий по институционному сотрудничеству. В частности, введение практики распространения профессиональной этики между ВАКС и адвокатским сообществом, обеспечение конституционных принципов и основ правосудия на основе верховенства права и вопросы конституционной легитимности антикоррупционной системы. И это принципиальный вопрос, а не маленькая проблема», - подчеркнула она.

Адвокатское сообщество готово присоединиться к решению проблем единства судебной практики с целью обеспечения верховенства права в Украине.

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Автор: УНИАН