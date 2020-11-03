Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который выступает подозреваемым в уголовном производстве по факту создания преступной организации для захвата государственной власти и вмешательства в деятельность членов ВККС.
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Об этом сообщается на сайте НАБУ. Отмечается, что Вовк систематически игнорирует повестки от правоохранителей.
«В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей – членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева и других лиц, принятии предложения и получении неправомерной выгоды Председателем Государственной судебной администрации Украины», - говорится в сообщении.
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