Имения в Конче-Заспе, где проживал экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий и его подруга Кристина Ильницкая, до сих пор не арестованы НАБУ в рамках уголовного производства относительно возможного незаконного обогащения чиновника, несмотря на то, что один из домов переписан на других лиц.

Об этом пишет экономический журналист Сергей Лямец на своей странице в Facebook.

"11 месяцев прошло с момента открытия уголовного дела НАБУ против него. С тех пор ни подозрения, ни меры пресечения, ни ареста активов. Арест не состоялся даже после того, как подруга экс-прокурора переписала коттедж в Конча-Заспе на собственную мать уже после открытия уголовного производства НАБУ. Странная лояльность, которая может объясняться только особым отношением главы Бюро Семена Кривоноса к этому делу", - пишет журналист.

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Он напомнил, что НАБУ после выхода расследования"Схем", которое выявило не подтвержденные доходами активы у Вербицкого, 13 мая 2024 года открыло дело против чиновника, о чем сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на САП.Одним из ключевых предметов расследования журналистов "Схем" стал дом в элитном коттеджном городке Коник под Киевом, который был приобретен подругой Вербицкого Кристиной Ильницкой за 2 млн гривен (при рыночной стоимости около 50 млн гривен).Журналисты-расследователи убедительно доказали, что Ильницкая не могла приобрести такую дорогую недвижимость (даже за номинальные 2 миллиона), ведь ее совокупный доход за 10 лет составил чуть более 360 тысяч гривен.

Сергей Лямец, ссылаясь на реестры прав на недвижимое имущество, отмечает, что дом, который фигурирует в расследовании, не был арестован в рамках производства НАБУ.

"Более того, арест не состоялся даже после того, как Кристина Ильницкая 29 мая 2024 года (то есть, через 16 дней после открытия уголовного производства) подарила этот дом собственной матери - Скрипник Любови Яковлевне", - пишет журналист, приводя соответствующий скриншот договора дарения.

Также он акцентировал внимание, что не был арестован и дом, который по документам принадлежит бизнесмену Виктору Павильчу, на которого оформил право собственности племянник Вербицкого.

Сергей Лямец отмечает, что обычно в случае попыток переоформления активов, фигурирующих в уголовном производстве, НАБУ накладывает арест на эти активы - как, например, в деле бизнесмена Алексея Беленького, обвиняемого за коррупцию на железной дороге, где жена предпринимателя после открытия дела подарила дочери 10 земельных участков и 8 квартир.Тогда НАБУ арестовало имущество, а впоследствии Верховный Суд по иску НАБУ признал дарение фиктивным.

Журналист призвал НАБУ не отступать от своей обычной практики и в деле Вербицкого.

"Было бы очень хорошо, чтобы НАБУ не позорило себя окончательно, и в деле экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого придерживалось своих обычных коммуникационных стандартов. Чтобы Бюро не скрывало общественно важную информацию по данному расследованию, озвучило номер соответствующего уголовного производства и предоставило объяснение отсутствия реакции на очевидные признаки вывода актива с целью уклонения от будущего ареста и конфискации. Вижу общественный интерес от того, чтобы расследование этого дела сдвинулось с мертвой точки", - резюмировал Сергей Лямец.