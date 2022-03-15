Разрешается ведение публичных электронных реестров с помощью облачных ресурсов.

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров (№7152).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 345 народных депутатов.

Законом определяется, что собственники системы для обеспечения надлежащего функционирования систем и защиты информации, обрабатываемой в них, создают резервные копии государственных информационных ресурсов и систем с соблюдением установленных для таких ресурсов требований по их защите, целостности и конфиденциальности.

Они также обеспечивают создание резервных копий государственных информационных ресурсов и систем на отдельных физических носителях в зашифрованном виде и их хранение, в том числе за пределами Украины (в частности в зарубежных дипломатических учреждениях Украины) в течение периода действия правового режима военного положения в Украине и шести месяцев после его прекращения или отмены.

Кроме того, они могут размещать государственные информационные ресурсы и их резервные копии на облачных ресурсах и/или в центрах обработки данных, которые расположены за пределами Украины, в течение периода действия правового режима военного состояния в Украине и шести месяцев после его прекращения или отмены.

Также законом разрешается ведение публичных электронных реестров с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных, в том числе за пределами Украины в течение периода действия правового режима военного состояния в Украине и шести месяцев после его прекращения или отмены.

В то же время запрещается ведение публичных электронных реестров с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных на территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, территориях государств, признанных ВР государствами-агрессорами, территориях государств, в отношении которых применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях", и территориях государств, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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