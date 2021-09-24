В ходе обысков изъяли 16 млн грн наличных средств.

На одной из птицефабрик и ее филиалах провели 10 обысков в рамках дела о незаконном присвоении государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева.

Читайте такжеДело о миллионной взятке: замглавы Харьковского облсовета арестовалиПравоохранители подозревают должностных лиц птицефабрики в незаконном присвоении 34 млн грн из госбюджета, они были выделены государством на поддержку развития животноводства.

В ходе обысков изъяли 16 млн грн наличных средств. Правоохранители отмечают, что это часть денег, присвоенных с помощью преступной схемы.

По информации издания "Телеграф", речь идет о Владимир-Волынской птицефабрике, принадлежащей семье Добкина.

Ранее политик Михаил Добкин в одном из интервью сообщил, что акциями Владимир-Волынской птицефабрики владеет его семья.

Автор: Григорий Бондарь