В частности, это медикаменты, еда и детское питание.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отмечает, что на Сумщину доставили 500 тонн гуманитарного груза.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Горжусь нашими волонтерами и благодарю каждого, кто оказывает помощь Сумщине в это время. Постоянное взаимодействие волонтерских центров и штабов - это настоящая сеть помощи... А еще, пользуясь "зеленым коридором", на Сумщину приехало 500 тонн гуманитарного груза", - отметил Живицкий.

Он добавил, что в основном это медикаменты, пищевые продукты, детское питание и прочее.

"Разгружаем. Работаем. Вскоре помощь будет у каждого, кто в ней нуждается", - написал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 20 тысяч человек выехали вчера, 10 марта, по зеленому коридору из Сумской области. Автобусы из Сум и Тростянца уже прибывают в Лубны, откуда эвакуированные отправляются по железной дороге на запад страны.

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