Эвакуированные из Лубен отправляются по железной дороге на запад страны.

20 тысяч человек выехали вчера, 10 марта, по зеленому коридору из Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"20 тысяч человек выехали по зеленому коридору из Сумской области в четверг, 10 марта. Автобусы из Сум и Тростянца уже прибывают в Лубны, откуда эвакуированные отправятся по железной дороге на запад страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска с первого дня войны, 24 февраля, активно обстреливают и бомбят ракетами населенные пункты Сумской области. 10 марта там удалось организовать 3 гуманитарных коридора в Полтаву с помощью "Красного Креста". В то же время из некоторых населенных пунктов, таких как Ахтырка и Лебедин, оккупанты не позволяют эвакуироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: