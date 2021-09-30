Тело парня для захоронения привезли в его родное село Завишень во Львовской области.

В Украине на военном полигоне погиб участник АТО, 24-летний Роман Олекса.

Об этом сообщает Сокальский городской совет Львовской области на своей странице в Facebook.

"Трагически погиб на военном полигоне наш земляк, житель с. Завишень Роман Олекса. Роману было всего 24 года, он - участник АТО, воевал за нашу независимость", - говорится в сообщении.

Тело погибшего для захоронения привезли в его родное село Завишень.

Подробности смерти военного не уточняются, однако как рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран в комментарии "Украинской правде", Олекса был бойцом Нацгвардии и погиб 28 сентября во время учений на полигоне под Киевом.

"В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завишень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь", - сообщил пресс-офицер.

Государственное бюро расследований открыло производство и, по словам Тарана, Нацгвардия сотрудничает со следствием.

В результате чего именно травмировался и погиб боец, в Нацгвардии не разглашают.

Ранее стало известно имя военного, которого российские оккупанты убили сегодня на Донбассе. Погибшим оказался уроженец Днепропетровщины Алексей Стрижак.

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Авторы: Тамара Отовская, Катерина Комолова