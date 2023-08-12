Мэр анонсировал обращение в правоохранительные органы по проверке законности этих действий.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что горсовет не давал разрешения на снос более чем 200-летнего дома на Подоле и обратится к правоохранителям для проверки законности действий частного собственника.

"Я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (от 2009 года) на Ярославской 13-Б. Поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он назвал этот случай вопиющим и подчеркнул, что городские власти не давали никаких разрешений или согласований на снос здания.

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По словам мэра, городские власти готовят обращение в правоохранительные органы относительно проверки законности действий собственника.

Кличко также рассказал, что инициирует принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), без выводов градостроительного совета.

Он напомнил, что в январе этого года парламент отменил запрет на строительные и другие работы без разрешения соответствующего органа на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в список исторических населенных мест Украины.

Городской голова отметил, что Киев требует от Верховной Рады принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев и возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые ненадлежащим образом содержат и что приводит к их разрушению.

"А потом на месте достопримечательностей появляются торговые центры и многоэтажки", - подчеркнул мэр.

Разрушение исторического здания на Подоле

Как известно, несколько дней назад активисты начали бить тревогу, распространяя информацию о сносе более чем 200-летнего здания на улице Ярославской, что в центре Подола.

В частности, по словам активистки "Автомайдана", а ныне председателя в общественном совете при Национальном антикоррупционном бюро, Катерины Бутко, сносить дом строители начали около 5 утра 10 августа.

Бутко сообщила, что снос начали без предупреждений, инфощитов или документов. Она также опубликовала фото демонтажа здания.

На следующий день активистка обнародовала фото места, на котором раньше стоял дом, а сейчас осталась лишь груда досок и кирпичей. По словам Бутко, дом был построен в 1811 году.

В свою очередь, по словам депутата Киевского горсовета Ксении Семеновой, согласно документам, вместо этого здания на Подоле планируют построить клубный дом. Депутат намекнула, что "заказчиком" сноса исторического здания и возведения на его месте нового является Сергей Боярчуков из юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Семенова также рассказала, что другой партнер юрфирмы - народный депутат от "Евросолидарности" Сергей Алексеев - является президентом официального фан-клуба братьев Кличко.

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