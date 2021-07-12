На Николаевщине начались учения Казацкая Булава-2021 / фото facebook.com/UkrainianLandForces
На Николаевщине начались украинско-британские военные учения «Казацкая Булава-2021».
Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что учения будут проходить на базе 235-го широколановского межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений с 12 по 24 июля.
Среди стран-участниц учений – Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция.
В ведомстве добавили, что в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти страны.
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