Учения продлятся с 12 по 24 июля на полигоне "Широкий лан".

На Николаевщине начались украинско-британские военные учения «Казацкая Булава-2021».

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что учения будут проходить на базе 235-го широколановского межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений с 12 по 24 июля.

Среди стран-участниц учений – Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция.

В ведомстве добавили, что в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти страны.

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Автор: Светлана Макринская