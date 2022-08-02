В Николаевской области от действий оккупантов погибло 400 человек.

В Николаевской области пока не планируют осуществлять обязательную эвакуацию мирного населения.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким.

"Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, – 400 человек... Это достаточно умеренная цифра относительно других регионов или горячих точек. Сейчас мы не планируем принудительной эвакуации", – отметил Ким.

Как известно, дважды за ночь силы РФ нанесли удары по прифронтовому Николаеву. Примерно в час и четыре часа ночи враг обстрелял два района города.

Войска РФ стреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" и из ЗРК С-300. По предварительной информации, один из районов подвергся обстрелам четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой — восемью ракетами С-300. Под вражеским огнем оказалось здание одного из университетских общежитий.

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