Молодые люди признались, что за 300 грн их наняли постоять на акции два часа с флагами ЛГБТ-сообщества.

На Марши единства за Украину появились "фейковые" представители ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке Тараса Шевченко в центре Киева начинается акция "Марш единства за Украину", организованная движением "Гонор" и общественным активистом Сергеем Стерненко.

Уже собралось около тысячи человек, преимущественно с государственными флагами Украины.

К людям пытались присоединить несколько молодых людей, которые имели два флага ЛГБТ-сообщества: один девушка накинула флаг на плечи, другой держали в руках на древке.

Сначала к ним подошли участники акции и напомнили, что на марш нужно приходить только с государственной символикой. Затем подошли правоохранители, чтобы узнать, сколько участников с флагами ЛГБТ, чтобы обеспечить их безопасность.

Однако юноши и девушки испугались полицейских и побросали флаги на землю.

Девушка на вид 16-ти лет призналась, что их наняли за 300 грн постоять с флагами ЛГБТ-сообщества два часа, а их кураторы, когда увидели полицию, растворились в толпе.

Следует отметить, что на акции присутствуют настоящие представители ЛГБТ-сообщества, однако, как было договорено с организаторами, они пришли без собственной символики.

Как сообщал УНИАН, в центре столицы начался Марш за единство Украины. Участники акции отправились из парка Тараса Шевчека, и сейчас идут ул. Владимирской и бульваром Шевченко.

В марше участвуют несколько тысяч человек. Движение автомобилей на маршруте шествия перекрыто.

Как сообщили журналистам участники акции, ее цель - показать РФ, что украинцы не боятся ее запугиваний, угроз начать масштаб наступление войск, и в случае наступления украинцы будут сопротивляться.

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