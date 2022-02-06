Участники марша прошли от парка Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.

В центре Киева в воскресенье, 6 февраля, состоялась акция иностранных граждан в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии.

Участники Международного марша единства за Украину собрались в парке имени Тараса Шевченко, после чего пошли на Майдан Незалежности. На Майдане они спели гимн Украины.

Десятки людей, которые пришли на акцию, несли флаги США, ЕС, Великобритании, Швеции, Дании, Канады и ряда других стран, а также скандировали "Слава Украине! Героям слава!".

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Как сообщает Радио свобода, в акции приняли участие иностранные активисты и аккредитованные в столице Украины журналисты, всего около сотни человек.

"Пора международному сообществу показать нашу солидарность перед дальнейшей российской агрессией. Полная поддержка Украины", - отмечали организаторы мероприятия.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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