Участники мероприятия скандировали патриотические лозунги и несли плакаты с призывом прекратить российскую агрессию.

В субботу, 5 февраля, в центре Харькова прошел "Марш Единства". К нему присоединились пять тысяч человек.

Об этом сообщают Укринформ и Суспильне.

Событие стартовало в 14:30 с площади Конституции. Впереди колонны шли харьковчане с главным баннером "Харьков - это Украина". Участники марша также держали в руках украинские флаги и красно-черные стяги.

По разным оценкам, в марше приняли участие более 5 тысяч человек. Соорганизатор мероприятия Константин Немичев назвал такое же число.

Участники марша прошли по главной Сумской улице до площади Свободы, скандируя патриотические лозунги "Одна единая соборная Украина", "Слава, слава!", "Слава Украине! Героям слава". В руках харьковчане держали плакаты с надписью "Стоп российской агрессии".

Общественный порядок обеспечивали полицейские, кинологи с собаками и общественные наблюдатели.

"Это мирная акция без политических призывов, которую Харьковский городской совет пытался запретить, ссылаясь на ковид и угрозу вероятных провокаций. Тем лучше, что суд разрешил ее провести, потому что это – реализация прав людей на демонстрацию своей позиции", – рассказал Немичев.

Марш прошел без столкновений и завершился митингом возле волонтерской палатки "Все для победы" на площади Свободы.

Как сообщал УНИАН, 21 января в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский не исключил оккупации Россией Харькова.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

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