В марше участвуют несколько тысяч человек.

В центре Киева начался Марш за единство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции отправились из парка Тараса Шевчека, и сейчас идут по улице Владимирской и бульвару Шевченко.

В марше участвуют несколько тысяч человек.

Движение автомобилей на маршруте шествия перекрыто.

Как сообщили журналистам участники акции, ее цель – показать РФ, что украинцы не боятся ее запугиваний, угроз начать масштаб наступление войск, и в случае наступления украинцы будут сопротивляться.

Из громкоговорителя в начале колонны раздаются патриотические песни, также участники поют известную песню харьковских ультрас о Владимире Путине.

Марш организовали движение "Гонор" и общественный активист Сергей Стерненко.

Ранее всестороннюю поддержку Украине в противостоянии российской агрессии продемонстрировали и иностранные граждане, которые работают и живут в нашей стране. В Киеве они вышли на Международный марш единства за Украину. Несколько сотен человек прошлись по центру - от парка Шевченко до Крещатика. Во время шествия они держали в руках национальные флаги своих государств и Украины и выкрикивали патриотические лозунги.

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