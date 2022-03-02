Западные области стали временным убежищем для многих украинцев.

В Жолкве и Старом Самборе Львовской области запретили сдавать жилье переселенцам без справки из военкомата.

Это касается как гостиниц, так и частного жилья. Соответствующие документы подписали мэр Жолквы Олег Вольский и градоначальник Старого Самбора Игорь Трухим.

Распоряжение называется "О запрете на поселение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрете продажи алкоголя в условиях военного положения". Оно датировано 28 февраля.

Напомним, после начала войны в Украине, с 24 февраля, западные области Украины стали временным убежищем для многих украинцев. И в Жолкву и Старый Самбор тоже выехали немало соотечественников.

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