Отныне она продлится с 22:00 до 06:00.

В Харьковской области изменили время комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов в Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Он продлится с 22:00 до 06:00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - заявил Синегубов.

Он напомнил, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Гражданам надо находиться дома и в местах обеспечения безопасности.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области до сегодняшнего дня комендантский час длился с 21:00 по 06:00.

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