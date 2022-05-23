Наиболее массированным обстрелам в Харькове подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину харьковские спасатели разобрали завалы на 98 объектах, разрушенных в результате вражеских обстрелов. Из-под завалов достали более 150 тел погибших.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал замначальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник.

"В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы. К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших. Во время оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек", - сказал он.

Торяник рассказал, что наиболее массированным обстрелам в Харькове подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт.

Напомним, в Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки уничтожены дотла, так же как здания в Бородянке.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. По данным мэра города, в результате войны около 30% всего жилого фонда уничтожено. Также он отметил, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.

По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов.

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