Говорят, что это название расшифровывается как "за лугом".

Харьковский областной совет просит Верховную Раду Украины переименовать село Ватутино в Залужное.

Об этом сообщается на странице Харьковского облсовета в социальной сети Facebook. "Село Нововодолажской общины отказывается от названия, которое является именем советского генерала", - говорится в сообщении

В сообщении сказано, что 14 февраля на сессии Харьковский областной совет принял решение "О переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области".

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"Как доложил и. о. начальника управления правового обеспечения деятельности совета исполнительного аппарата областного совета Илья Крючков, в Харьковский областной совет поступило письмо Нововодолажского поселкового совета и пакет документов относительно принятия областным советом решения относительно ходатайства перед Верховной Радой Украины о переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области в село Залужное Харьковского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством теперь это решение должно быть проголосовано и поддержано в Верховной Раде Украины.

Переименование села Ватутино: объяснение

19 января 2023 Нововодолажский поселковый голова Александр Есин рассказал Общественному, что многие подумали, что новое название - в честь Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но на самом деле название расшифровывается как "за лугом".

"Мотивируем тем, что село располагается за лугом у реки Ольховатка", - пояснил Есин.

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