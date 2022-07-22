Ирина Верещук сообщила, что работа над соответствующим законопроектом продолжается.

В Украине обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

Она также проинформировала, что именно этот вопрос обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании.

"Вопрос является не столько юридическим, сколько политическим. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить в оккупации временный. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят на смерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов. Можно долго и сложно дискутировать на тему юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не будем забывать: на красном российском паспорте много украинской крови - военных и гражданских, женщин и детей", - написала Верещук.

Также министр сообщила, что работа над законопроектом продолжается и "дискуссии еще будут, но направление уже определено".

Как сообщал УНИАН, оккупанты на Херсонщине раздают паспорта РФ в обмен на деньги.

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