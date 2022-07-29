Кроме того, оккупанты активно применяли артиллерию.

На Харьковском направлении российские оккупанты активно применяли артиллерию, а также наносили удар парой вертолетов Ми-8.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, в Чугуевском районе Харьковской области россияне использовали авиацию: пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары близ Старого Салтова.

Кроме того, в Харьковской области российская армия из артиллерии обстреляла более 15 населенных пунктов. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщевая, Старый Салтов и Коробочкино.

Как писал УНИАН, утром 29 июля российские оккупанты сегодня в 4:09 ударили по центральной части Харькова.

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