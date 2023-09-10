В машине были четверо иностранных волонтеров. Они ехали в сторону Бахмута.

На Донбассе российские оккупанты обстреляли автомобиль гуманитарной организации Road to Relief, который ехал из Славянска в сторону Бахмута.

Как говорится в сообщении организации в соцсети, четверо членов организации выехали на задание, чтобы узнать, в чем нуждаются мирные жители в городе Ивановское, которое недавно попало под удар.

"По пути, проезжая через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", - раскрыли детали в Road to Relief.

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Там уточнили, что в машине находились немецкий волонтер-медик Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, канадский волонтер Энтони "Тонко" Игнат и испанский волонтер и директор Road to Relief Эмма Игуаль.

Рубен и Йохан получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но сейчас их состояние стабильно, они находятся в отдельных больницах вдали от места происшествия. Как сообщили в организации, было подтверждено, что "Тонко" погиб, и его тело было обнаружено, а что произошло с Эммой неизвестно.

Однако, буквально час назад в организации сообщили, что Эмма тоже погибла. Испанские власти также подтвердили гибель в Украине 32-летней Эммы Игуаль. В МИДе страны отметили, что ждут "заверенного подтверждения от украинских властей", пишет El Mundo.

Больше о гуманитарной организации Road to Relief

Road to Relief создана в марте 2022 года. Это группа по оценке потребностей местных жителей в зоне боевых действий. Часто ее волонтеры первыми отправляется в прифронтовые села, чтобы выяснить в чем нуждаются люди. Усилия команды волонтеров привели к многочисленным эвакуациям и доставке важной помощи за 18 месяцев войны.

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