Он погиб во время оказания помощи мирным людям.

Вдова погибшего в Бахмуте американского волонтера Пита Рида обвинила Россию в нападении на безоружных медиков.

В эфире CNN Алекс Поттер заявила, что ее муж погиб из-за атаки российских войск. "Они нацеливались на медицинских работников, которые были безоружны в гражданском автомобиле - машине скорой помощи с пометкой. Это был очень подлый инцидент", - сказала она.

Медик из Норвегии Саймон Йонсен назвал удар ярким примером того, как Россия атакует медиков и помощников на передовой с помощью так называемых "двойных ударов" - поражает цель, ожидает прибытия спасателей, а затем наносит удары в то же самое место.

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Поттер отметила, что ее муж находится в стране, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым мирным людям. Также он также создал в Украине коалицию, призванную объединять людей.

Гибель Пита Рида

Как известно, бывший морской пехотинец США прибыл в Украину с гуманитарной миссией в начале января 2023 года.

О гибели волонтера стало известно 4 февраля. В Global Response Medicine, которую он возглавлял, сообщили, что его убили во время оказания помощи гражданским.

Позже The New York Times опубликовала видео удара по группе медиков. По данным издания, их атаковали примерно через минуту после того, как они начали оказывать помощь раненому гражданскому в Бахмуте.

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