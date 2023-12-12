Как отмечает историк, вероятно, это металлический якорь XVIII века.

На дне бывшего Каховского водохранилища в Никополе Днепропетровской области нашли трехсотлетний артефакт - металлический якорь. Об этом Суспільному рассказал заместитель директора местного краеведческого музея Мирослав Жуковский.

По его словам, по одной из версий, это может быть металлический якорь ХVІІІ века. Длина находки - 1 метр 20 сантиметров, Вес - 18 килограммов.

Как отметил специалист, якорь заржавел, но в целом в хорошем состоянии. Теперь находку отправят на экспертизу в Запорожскую область.

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"Не хочется забегать вперед. Речь идет пока о двух версиях. Первая - это основа якоря. Вторая - какое-то другое назначение, но связанное с последней Запорожской Сечью, которая существовала на территории водохранилища с 1734 года по 1774 год", - сказал историк.

Это 11-я находка в музее из Каховского водохранилища и, как говорит историк, не последняя. Ранее на дне бывшего Каховского водохранилища нашли казацкий погребальный крест и каменные пушечные ядра.

Каховское водохранилище-что известно

6 июня российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, в результате чего десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.

После разрушения дамбы Каховское водохранилище обмелело, глубина снизилась примерно на 14 м. Теперь его дно зарастает травой, восстанавливается уникальная растительность.

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