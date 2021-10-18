Тело Виктора Крыжановского в его спальне обнаружила домработница.

Мужчиной, который умер на своей даче на столичных Осокорках, оказался 60-летний украинский дипломат Виктор Крыжановский.

Об этом сообщили дипломатические источники "РБК-Украина".

Утверждается, что причиной смерти дипломата стала закрытая черепно-мозговая травма. При этом следователи расследуют случившееся как несчастный случай.

Читайте такжеУмер украинский физик и дипломат Богдан СоколовскийПредполагается, что Крыжановский упал с лестницы в собственном доме, где проживал один, после чего поднялся в комнату на втором этаже. Там его бездыханное тело обнаружила домработница, сообщила пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Киева Анна Зубрева "ТСН".

По факту смерти дипломата открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса, что означает — умышленное убийство. Но пока с оговоркой — несчастный случай. Досудебное расследование продолжается.

Согласно информации в "Википедии", дипломатической службе Виктор Крыжановский посвятил почти 30 лет, став в 1992 году первым секретарем отдела Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и регионального сотрудничества МИД Украины.

С тех пор он занимал различные должности в Министерстве иностранных дел, включая позицию Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонии в 2010-2017 годах.

С августа 2017-го он был Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию.

Ранее УНИАН уже сообщал о смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты, который скоропостижно скончался в мае.

Автор: Станислав Кожемякин