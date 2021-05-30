Украинский дипломат, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скоропостижно скончался в ночь на 30 мая.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
«Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», - говорится в его сообщении.
Причины и обстоятельства смерти при этом не уточняются.
В апреле Андрей Бешта был уволен с должности посла Украины в Таиланде, вместе с несколькими другими послами. В МИДе это объяснили плановой ротацией и заверили, что уволенные послы остаются частью дипломатической службы.
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МИД выразил соболезнования по поводу смерти Андрея Бешты. На момент гибели он продолжал исполнять обязанности посла в Таиланде.
Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
С ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.
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