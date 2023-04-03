В Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Кабмину по этому поводу.

Группа из 30 народных депутатов хочет от имени Верховной Рады обратиться в Кабмин с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект постановления №9179 были зарегистрированы в парламенте 3 апреля. Его инициаторами стали депутаты от различных фракций и групп – в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". Такст документа отсутствует.

Справка УНИАН. Почаевская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве Тернопольской области. Это вторая по размерам лавра в Украине. Монастырь арендует УПЦ МП.

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Проблемы в УПЦ МП

УПЦ МП должна была выселиться из Киево-Печерской лавры до 29 марта из-за расторжения договора аренды. Однако, монахи УПЦ МП остаются на территории главной святыни, несмотря на расторжение договора.

Попы подстрекали паству к беспорядкам, привлекая людей к блокированию работы комиссии Минкульта, который должен обследовать все госимущество, которым пользовалась УПЦ МП.

1 апреля экс-настоятелю Киево-Печерской лавры вручили подозрение по статьям о разжигании религиозной вражды и оправдании российской агрессии. Примечательно, что за Павла уже вступилась РПЦ.

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