По версии представительниц УПЦ МП, ракеты падают на мирные города из-за "гнева Божьего".

В Почаевской лавре, подчиненной УПЦ МП, назвали диктатора Владимира Путина "их правителем". Более того, там заявили, что ракеты по Украине запускает не Россия, а "Бог".

Как сообщает "Громадське", двое представительниц Лавры заявили, что российские ракеты падают на мирные города Украины из-за "гнева Божьего" из-за "беззакония и неподчинения власти".

Отдельно они "прославляли" Путина, называя его "своим правителем". Зато фамилию украинского лидера они вдруг забыли.

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"Это наш правитель... А как же? Святейший патриарх и Путин, а на Киевской Руси – Зеленковский (вероятно, президент Украины Владимир Зеленский - УНИАН). А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти. Если не будут подчиняться власти... Янукович был - "мы не хотим его", дети такие маленькие на Майдане идут... Не хочу даже говорить. Ты же ребенок, а ты против власти идешь", – заявили представительницы УПЦ МП.

Обе женщины начали убеждать, что мирные города Украины уничтожают якобы не по приказу Путина.

"Это бог (запускает ракеты - УНИАН). Он знаешь какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за неподчинение власти. Кто что хочет, то и делает. Дети протестуют против Януковича", - заявила женщина.

По версии одной из женщин, именно Бог уполномочил Путина напасть на Украину.

"Путину бог дал право. От бога власть поставлена, Михаил так Архангел сказал", - выдала представительница УПЦ МП.

Скандалы с УПЦ МП

Недавно в центре громкого скандала с УПЦ МП оказался Львов. В частности, прихожане УПЦ Московского патриархата пытались сорвать пикет вблизи Свято-Владимирской церкви в Сыховском районе города, но неожиданно"взорвалась" антиукраинскими заявлениями о войне, развязанную Россией.

Затем резонансный инцидент произошел в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком. Военный пришел в храм и спросил, сколько еще людей должны погибнуть, чтобы граждане перестали ходить в Московский патриархат. Потом на него набросились попы, повалили наземь и прижали головой к полу.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре один из служителей церкви взорвался неожиданными заявлениями об Украине, Донбассе и Майдане в лучших традициях российской пропаганды.

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