Установленные на Аллее Небесной Сотни декорации должны были стать частью постановки, которая демонстрирует всю историю Украины - от времен Киевской Руси и до наших дней, не минуя события Майдана. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на организаторов мероприятия.

Они отметили, что власти Киева были информированы относительно монтажа декораций и их содержания.

"Один из заместителей Кличко присутствовал на многочисленных совещаниях, где обсуждалась творческая концепция постановки и монтаж декораций. На запросы организаторов относительно того, нужны ли какие-то разрешительные документы от горвласти, был получен ответ - нет", - говорят организаторы.

В ходе выставки планировали показать период Киевской Руси, казачества, ужасы Голодомора, Чернобыльскую трагедию, год провозглашения Независимости, победы украинских спортсменов и все революции, которые произошли в Украине за 30 лет независимости.

"Одним из ключевых и наиболее эмоциональных моментов должна была стать реконструкция трагических событий Революции Достоинства 2013-2014 годов... это место в центре Киева было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев", - отмечается в комментарии.

Для этого съемка "субъективной камерой" должна была перевести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и к реальной брусчатке, которая хранит память тех событий.

Комната с "советским интерьером" планировалась как стандартная квартира украинской семьи 1991 года, где по телевизору идет трансляция заседания Верховной Рады с провозглашением Акта независимости. В другой комнате болельщик радуется исторической победе "Динамо", а рядом с импровизированными автоматами с газировкой звучит легендарная "Червона Рута".

Автор: Иван Бойко