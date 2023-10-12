Партию техники-БПЛА "Валькирия" и макеты гаубиц М-777 - от Метинвеста и "Стального фронта" Ахметова получил маркетинг-директор ФК "Шахтер", который защищает Украину с первых дней большой войны.

До начала полномасштабной войны Александр Мамалыга работал маркетинг-директором футбольного клуба "Шахтер". Теперь он - еще и командир экипажа аэроразведки одной из артиллерийских бригад Сухопутных войск ВСУ. Воюет на восточном фронте.

Главная задача Александра и его побратимов – найти врага и помочь его уничтожить. В их подразделении бойцы пользуются различными типами дронов, от простейших "мавиков" до БПЛА. И потребность в них всегда большая. Поэтому Метинвест в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова, которая постоянно помогает ВСУ, передал груз с техникой подразделению Александра Мамалыги. Это девять самолетов-разведывателей "Валькирия" общей стоимостью 2,7 млн гривень. Их на передовой ценят за высоту и дальность полета.

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"Валькирия" - самый эффективный вид самолетов в пропорции цена-качество, и используется она в самых тяжелых условиях. Когда у врага работают Рэбы, мы используем именно "Валькирии", потому что они способны летать до 45 километров, а после того, как мы "подшаманиваем" – и еще дальше. Именно благодаря "Валькириям" мы находим очень интересные цели, которые потом уже передаем на поражение другим средством – это могут быть командные пункты, места с личным составом врага", – рассказывает Александр Мамалыга.

Кроме "Валькирий" подразделение Александра получило два макета техники – это известная разработка Метинвеста, предназначенная вводить врага в заблуждение. Теперь бойцы смогут протестировать их. Бригада ВСУ топ-менеджера "Шахтера" получила от Метинвеста девять БПЛА "Валькирия" и два макета гаубиц М-777.

"На вооружении у нас стоят М-777, и они врага очень интересуют, потому что мы работаем достаточно эффективно. Враг использует "Ланцеты", чтобы найти наши расчеты. А значит, качественные макеты напрямую влияют на боевую эффективность нашего подразделения и всей операции в целом. Чем качественнее макеты, тем труднее врагу отличить макет от реальной установки. Уже есть прецеденты, когда макеты, которые были подготовлены Метинвестом, уничтожал враг. Получается, они потеряли свое средство поражения, а наши войска не понесли никаких потерь", – делится Александр Мамалыга.

Напоследок Александр добавляет: его личная цель – как можно скорее возвращение в свободный Донецк, дом ФК "Шахтер":

"Донбасс Арена" сама себя не отвоевает. Мы хотим, чтобы люди могли вернуться как на "Донбасс Арену", так и в Донецк, и продолжить там нормальную жизнь, которая была до войны".

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4,2 млрд грн. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в пределах стального фронта. За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, почти 280 стальных блиндажей, а также закупила для военных почти 500 автомобилей, более 1500 дронов, почти 2 000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.