Президент подчеркнул, что в большой войне нет маленьких дел или ненужных людей, а каждый украинец – борец, фронт и основа обороны.

Президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении поблагодарил каждый регион Украины за несокрушимость.

В новогоднем поздравлении Зеленский отметил, что на войне важен каждый: тот, кто держит в руках оружие, руль авто, штурвал судна или самолета, скальпель или указку; тот, кто за ноутбуком, кто управляет комбайном, поездом, кто на блокпосту и на электростанции; журналисты и дипломаты, коммунальщики и спасатели; все, кто работает, учится в университете или школе, и даже те, кто только учится ходить.

"Все это – ради них. Наших детей. Наших людей. Нашей страны. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Каждый из нас – борец. Каждый из нас – фронт. Каждый из нас – основа обороны. Мы бьемся как одна команда – вся страна, все наши регионы. Я восхищаюсь вами всеми. Я хочу поблагодарить каждый несокрушимый регион Украины", – сказал он.

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В частности, глава государства упомянул "изувеченный, но непокоренный" Харьков.

"Вы доказали врагу, что быть рядом территориально не значит быть рядом ментально. Харьков – это украинский город. Город-герой", – подчеркнул он.

Также президент отметил несокрушимый Николаев, который "героически выдерживает все удары".

"Город на волне, который преодолевает все штормы", – добавил он.

Зеленский также напомнил, что Сумщина и Сумы одними из первых ощутили на себе полномасштабное вторжение оккупантов, для которых Сумщина стала костью в горле.

"Обычные люди делали коктейли Молотова, жгли вражеские колонны, взяли первых пленных. Сумщина – это сила", – подчеркнул он.

В то же время глава государства вспомнил о Днепре, который "стал опорой и надежным тылом фронта, который принимал людей, возвращал раненым бойцам жизнь и живет, несмотря на постоянные удары".

"Одесса. Солнечная и приветливая, теперь – крепость. Мировая крепость. Которая защищает нас и которая защищает мир. Кормит его, ежедневно отправляя по морю миллионы тонн спасения. Потому что она – Одесса-мама", – подчеркнул Зеленский.

Жителей Херсона президент назвал героическими людьми.

"Вы были в оккупации более восьми месяцев. Без новостей. Без связи. Оторваны от Украины. Тысячи из вас выходили на акции против рашистов. Вы не знали, видят ли это в Украине, знают ли об этом. Оккупанты лгали вам, что Украина вас бросила и не будет бороться за вас. Но вы верили и вопреки всему дождались. Лицо Херсона иссечено обломками снарядов, но главное, что Новый год мы встречаем свободными и вместе под сине-желтыми флагами. А, значит, все восстановим, все отстроим. Так же, как Чернигов и Запорожье, и Краматорск и Бахмут", – отметил он.

Зеленский также упомянул города, которые стали убежищем для миллионов украинцев: Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, которые получают и передают миллионы тонн помощи из Европы и мира: Львов, Ужгород, Черновцы, Луцк, которые принимают в эвакуации бизнес, предприятия, университеты: Хмельницкий, Житомир, Кропивницкий, Полтава, Черкассы.

"И те, кто ждет Украину. И дождется. Донбасс, Луганщина, Крым. Благодаря вам, наши воины! И, конечно, Киевщина и Киев – сердце наше, которое всегда бьется благодаря вам, все наши украинцы! Мы все – одна семья. Одна Украина", – подчеркнул президент.

Новый год 2023: как поздравляли Украину

В новогоднем поздравлении Владимир Зеленский пожелал Украине победы. Он также отметил, что хотел бы, чтобы этот год стал годом возвращения – военных и пленных к семьям, переселенцев – домой.

Накануне Нового года президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена поздравили украинцев с этим праздником и озвучили одно желание. Они с первой леди пожелали, чтобы 2023-й стал годом победы.

Кроме того, бывший премьер Британии Борис Джонсон озвучил собственный прогноз на 2023 год, поздравив всех с Новым годом. Он заявил, что 2023 год ознаменуется победой Украины и поражением Владимира Путина.

В то же время французский президент Эммануэль Макрон пообещал поддерживать Украину "до победы".

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