Франция активно помогает Украине тяжелым вооружением.

Французский президент Эммануель Макрон пообещал поддерживать Украину "до победы", цитирует газета Le Dauphiné Libéré.

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию ​​и рассчитывайте на Европу", - сказал он в новогоднем обращении.

Позиция Макрона по войне в Украине

Эммануэля Макрона неоднократно упрекали в его мягком подходе к России, в том числе желании все время общаться с Владимиром Путиным. Лидер Франции в ответ объяснял, что так хочет помочь добиться мира.

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Еще в мае украинский президент Владимир Зеленский признался, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки России.

В настоящее время Макрон согласен, что мир возможен только на условиях Украины. Франция активно помогает ВСУ тяжелым вооружением и боеприпасами.

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