Французский президент Эммануель Макрон пообещал поддерживать Украину "до победы", цитирует газета Le Dauphiné Libéré.
"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал он в новогоднем обращении.
Позиция Макрона по войне в Украине
Эммануэля Макрона неоднократно упрекали в его мягком подходе к России, в том числе желании все время общаться с Владимиром Путиным. Лидер Франции в ответ объяснял, что так хочет помочь добиться мира.
Еще в мае украинский президент Владимир Зеленский признался, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки России.
В настоящее время Макрон согласен, что мир возможен только на условиях Украины. Франция активно помогает ВСУ тяжелым вооружением и боеприпасами.